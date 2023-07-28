政府申請禁播反修例歌曲　高院今拒批禁制令

有關反修例歌曲《願榮光歸香港》近年於各個不同平台傳播，律政司司長於上月入稟高院申請禁制令，禁止有意傳播該歌曲的公眾人士繼續在網上或任何平台傳播該歌曲，案件早前開庭處理有關禁制令之事宜。法官陳健強在聽取申請方等陳詞後，今（28日）頒布裁決，拒絕該禁制令申請。

原告是律政司司長。原告要求法庭頒發禁制令，禁制被告在意圖煽動他人干犯分裂國家罪，以及在能構成上述煽動的情況下；或在具煽動意圖下，以任何方式（包括在互聯網及/或任何可供網上取覽的媒介及/或任何基於互聯網的平台或媒介）廣播、表演、刊印、發布、出售、要約出售、分發、傳布、展示或複製有關歌曲，不論是其曲調或歌詞或曲詞 （包括有關歌曲的改編本，而其曲調、歌詞及/或曲詞實質上與有關歌曲相似者），尤其是主張把香港從中華人民共和國分離出去。原告亦禁制被告以任何形式發布該歌曲，意圖侮辱國歌，致令其相當可能被誤會為對香港特別行政區而言屬國歌；或使人聯想到香港特別行政區是獨立國家並擁其國歌。原告亦要求禁止被告協助、促使、教唆或故意授權他人參與相關行為。

案件編號：HCA 855/2023