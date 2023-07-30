誤信在港有更優良教育　狠母棄雙非子入境被捕

一名12歲雙非男童陳泓儒於本月21日被母親遺棄在廣華醫院急診室，當局經聯絡其當時身在內地的母親後，指該女子初步願來港接兒子，惟無確實日期。據悉，該名雙非男童的37歲母親昨日(29日)乘坐高鐵並入境本港後，在油麻地區遭拘捕，她已被暫控一項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪，案件將於明日(31日)在九龍城裁判法院提堂。

被捕37歲女子姓CHEN(陳)，持往來香港通行證，在本港沒有住所，居於中國江西；受害男童(12歲)，內地小六學生，持香港身份證。案情指，本月21日中午12時41分，油麻地廣華醫院一名護士報案，指一名男童被發現在急症室內徘徊，其家人不知所終，懷疑被人遺棄。

執法部門調查後，發現該男童與其母親在本月17日從江西乘坐鐵路列車到港，並暫住一間位於佐敦道15號華豐大廈4樓名為嘉應賓館內。從其調查得知，被捕女子為一名內地遊客，她從其他人口中得知受害男童能於香港得到較優良的教育，並信以為真，因此在案發當日將兒子遺棄於廣華醫院內，並即日返回中國內地。

其後被捕人表示願意返回香港，但需時10天處理簽證問題。而受害人暫時交到屯門兒童及青少年院照顧。至昨日下午，涉案女子成功取得自己的簽證並乘坐高鐵來港，並於同日晚上10時35分到達香港，隨即被以「對所看管兒童/少年人虐待/忽略」拘捕。