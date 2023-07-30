教育協會辦STEM親子體驗　家長讚遊戲學英文更入腦

港府、中小學近年力推STEM教育，於課程滲入科學(S)、科技(T)、工程(E)及數學(M)的原素，培養學生創新思維及解難能力，不過在職的家長未必了解STEM的用途。有團體舉辦親子體驗活動，使學童及其家長了解編寫程式技巧、通過遊戲學英文，以及親親昆蟲。主辦單位期望活動寓教於樂，能激發參加者學習的興趣。

香港學術及教學交流協會於今日(30日)舉辦「STEM教學親子體驗活動」，邀請了56組家庭，共164名親子免費參與。活動分為3部分，其中「志在『Bit』得–Micro-bit微型電腦體驗」活動的內容包括Star-war主題編程，學習基本編程、編寫代碼，並掌握Scratch/ M Block基礎編程技巧及英文句法。

「Monopoly Game主題編程」活動內容則包括學習及掌握使用micro:bit控制面板，連接STEM Car，通過遊戲學習英文詞彙，鍛煉即時英文反應能力。最後的活動「『蟲』零到明–甲蟲大解構」，解構甲蟲的種類、構造、習性，介紹甲蟲的養殖方式，並提供接觸甲蟲的環節。

育有2歲兒子和6歲女兒的Wing坦言，兩名孩子過去未曾接觸STEM教育，認為透過遊戲學習英文很有趣，「小朋友吸收得快，而且STEM教育亦是日校重點推廣的課程，提早讓小朋友接觸也是好事。」香港學術及教學交流協會發言人林栢勤表示，通過跨學科學習，小朋友掌握多元化的實用知識，而且寓教於樂，激發孩子們對學習的興趣和動力，提升他們的思維寬度，並在英文教育中提升計算思維。