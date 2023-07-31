誘蚊器指數維持16.4%　筲箕灣及西灣河錄33.9%最多蚊

隨着夏季來臨，持續炎熱及有雨的天氣有利蚊子迅速繁殖，​食物環境衞生署今日(31日)公布最新數據，全港白紋伊蚊誘蚊器指數在6月維持在16.4%，屬於二級水平，顯示監察地區內白紋伊蚊的分布情況頗為廣泛。在64個監察地區中，有19個地區的分區誘蚊器指數高於20%的警戒水平，其中筲箕灣及西灣河錄得33.9%，全港最多蚊；其次是馬灣的30.6%；將軍澳北亦達29.9%。

另外，6月白紋伊蚊密度指數為1.3，表示在發現有白紋伊蚊的誘蚊器中，白紋伊蚊成蚊的平均數量為1.3隻，顯示整體監察地區內的白紋伊蚊成蚊數量並不多。食環署表示，大部分地區的指數在7月的第一階段監察中已回落，不過截至今年6月，署方迄今共消除逾28,034個蚊子孳生地點，並就有關處所內發現蚊子孳生共提出104宗檢控。

此外，食環署指鄰近地區登革熱的活躍程度仍然高企，香港今年至今錄得20宗外地傳入登革熱個案，呼籲市民不應鬆懈，並應繼續採取有效的防治蚊患措施。同時，署方今年繼續分3期進行全港滅蚊運動，為期9周的第二期滅蚊運動已於4月17日至6月16日推行，並在6月26日起在全港推行為期3周的主題性防治蚊患特別行動。