印尼落實「印傭零收費」措施　港僱主須付招聘費料涉5000元

印尼移工保護局落實「印傭零收費」措施，獲授權機構「印尼人力仲介公會(ASPATAKI)」日前向本港中介傳達最新安排。公會秘書長Filius Yandono今日(2日)表示，為了保障印傭權益及減少印傭的財政負擔，印尼政府已於去年3月已經通過新法例，要求新聘用印傭的僱主完全承擔相等於傭工一個月的行政費，包括當地介紹所收取的招聘費，而印傭只需承擔訓練費用。

Filius Yandono提到，一般招聘費大約4,000至5,000港元，而印尼當局已提供半年緩衝期，措施理應去年9月全面落實，舉例子台灣、馬來西亞等新聘外傭的僱主已遵從新例，惟本現時仍有大量中介未有遵從措施。他續指，約本港中介公司及僱主在不遵從新要求下制定僱傭協議，印尼當局有權不派外傭來港。印傭若被收取中介費等，亦可作出投訴。他相信印傭的能力滿足到港人的要求，不擔心會新政策會削弱印傭的吸引力。

僱傭中心負責人伍斯傑表示，印傭來港工作需自行支付部分培訓、辦理護照等行政費用，亦需繳付招聘費予當地僱傭中介，一般約4,000至5,000港元。僱主則需承擔印傭驗身、保險費、來回香港及印尼的機票一套等。新措施下，接近一半的同業於今年初已向港人收取印傭的招聘費，坦然業界只能「硬食」，感到無奈。

曾經聘請印傭的崔小姐擔心，印傭毋須繳交中介費後，來港工作的表現會更惡劣。她指，過往聘請的印傭首一個月為了賺交中介費，會較盡心盡力照顧一家，第2個月便「打回原形」，經常玩手機及拍攝短片。若中介費亦不用付後，印傭來港便沒有成本，能夠「連騷也不做」，只會搏炒以得到代通知金，僱主卻要付出接近兩萬元的聘請開支。她又對印尼當局未諮詢僱主意見便倉卒推行新政策感無奈。