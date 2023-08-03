調查指逾5成人不願與有精神健康問題人士交友　社會歧視情況惡化

一項調查發現，普遍市民在精神及身心健康上有所改善，於世界衞生組織五項身心健康指標（WHO-5）中得分低於52分（滿分為100分），代表整體精神健康狀況較差的受訪者數字，從上年達56%的程度回落至今年的26%。然而，15%的受訪者表示曾診斷患上精神健康問題。不過，對精神健康問題的污名化和歧視有惡化的趨向，反映圍繞精神健康的污名仍是主要挑戰。

香港心聆於今年6月委託社會政策研究（SPR）有限公司展開一項全港調查，以隨機抽樣形式訪問了1,014名本港成年人，評估他們的精神健康狀況並進一步了解公眾對本地精神健康和污名的看法。今次調查與香港心聆於2021年10月進行的公眾對精神健康態度調查結果相比，結果顯示在過去兩年間，社會大眾對精神健康問題的污名及歧視出現令人擔憂的趨勢。當中表示不願與經歷精神健康問題的人士一同工作的受訪者數字，由2021年的23%攀升至現在的38%。與此同時，表示不願意與經歷精神健康問題的人士繼續做朋友的受訪者數字更由2021年的18%上升至現在的58%。

調查又發現，有62%被診斷經歷精神健康問題的人沒有向任何人、甚至摯親透露自身的精神健康狀況。當中的主要原因是害怕受到歧視（49%），認為自己的病情並不「明顯」（36%），害怕受到批判或指責（35%）。因此，改變對經歷精神健康問題的人士的固有想法和認知，對於建立更加開放和包容的環境至關重要。