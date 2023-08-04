使用卡式石油氣安全指引　市民應用原廠爐具配件

灣仔火鍋店發生卡式石油氣罐爆炸意外，引起市民高度關注。其實，機電工程署有為只用一次的石油氣瓶列出安全指引，氣瓶須用金屬製造，與石油氣相容，並能防蝕及防熱。氣瓶尺寸須與指定氣體用具配合，並須符合相關的國際或國家安全標準。連接位的接頭，表面必須平滑，以方便使用。氣瓶承受震動（程度與運輸途中所承受的相同）後須能保持氣密。

在正常運作情況下，氣體應以氣態狀態從氣瓶中抽取，並已採取措施，確保氣瓶從氣體用具移離後不會有氣體釋出。氣瓶在裝注氣體後，每個氣瓶內的氣體存量，必須符合相關國際或國家標準內訂明的規定。並必須在氣體內加有氣味的添加劑，以確保氣體在任何時間均帶有特有氣味。同時在在只用一次的石油氣瓶的瓶身上顯眼地展示製造商名稱和國家。註冊氣體供應公司名稱、註冊號碼及電話號碼。所盛載的氣體種類，製造年份和月份，製造編號／批次編號，應使用的氣體設備種類，只用一次的石油氣瓶的使用方法，裝置方法／保存方法，機電工程署批准字樣。

機電署同時提醒市民使用卡式石油氣時，應使用原廠爐具生產商供應的爐具配件，不要在爐具與器皿之間附加非原廠爐具生產商供應的裝置，例如，節省能源產品、錫紙覆蓋物及爐架等，避免可能引致爐火不正常燃燒而產生意外。不應在卡式石油氣爐附近放置易燃物品或容器，例如，殺蟲劑、噴霧罐及打火機等物件，以免可能構成火災或爆炸的危險。不要平排使用兩個卡式石油氣爐、或使用有氣體洩漏、或設備損壞迹象的卡式石油氣爐。