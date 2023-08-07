城大青島設創新研究院　開辦當地學士課程

香港城市大學與內地青島市合作，在青島西海岸新區共同建立香港城市大學青島創新研究院，在當地開辦學士課程並培訓研究生，並加強兩地在新材料、新能源、生物醫藥、海洋科學、人工智能等領域的合作。

城大校長梅彥昌於上周三(2日)率領代表團，拜會山東省委副書記、青島市委書記陸治原，雙方就成立上述研究院簽署戰略合作協議。該戰略合作協議由城大協理副校長(內地合作)陳福榮和青島西海岸新區工委副書記、區長王清源簽署，並由梅彥昌及陸治原見證。

根據該戰略合作協議，城大與青島西海岸新區將會開設「3+1+1」學位課程，共同建立研究生培養平台；建設重大科技基礎設施，透過設立聯合實驗室、校企合作等方式，推動科研成果的應用，並會探索成立專項支持基金，提升產業發展。

梅彥昌表示，青島創新氣氛濃厚、產業基礎良好，城大會充分發揮優勢，因應青島的發展需求，加強在生物醫療、海洋環境等領域合作，以及人才培訓，助力城市發展。陸治原則期望雙方藉簽署戰略合作協議為契機，完善合作機制，加強多領域對接，圍繞高端人才培育、關鍵技術攻關、產學研深度融合等方面深化合作。