恒指拾級下跌　樓市交投連環蝕

今年第二季投資市場狀況及預測方面，梁永勝表示本港第二季經濟表現略微差過預期，恒生指數於季末收報18,916點，較3月底下跌7.3%，隨着按揭利率上升，市民的置業負擔指數在第二季進一步上升至75%，同時，整體住宅租金在第二季內上升3%，整體樓價則下跌1%，非住宅物業市場大致保持平穩，交投活動仍然疏落。

受市場對內地經濟復甦動力的憂慮和美國聯儲局將進一步加息的預期所拖累，本地股票市場在第二季受壓。恒生指數（恒指）在5月後期明顯下跌，並在6月1日跌至18,217點的低位。其後，恒指收復部分失地，於季末收報18,916點，較3月底下跌7.3%。恒指在8月10日收報19,248點。

梁永勝表示由於金融狀況收緊及環球經濟不明朗，本港第二季經濟表現略微差過預期，特別是投資市場不及預期，在第二季下跌0.9%，但預計下半年有機會出現反彈，他提出本港旅客數量及私人消費等均表現不錯，內地又推出措施提振內部消費，相信有助於提高投資者信心，預計下半年整體經濟增長有望按年升5.8%。

住宅物業市場繼第一季反彈後，在第二季略為整固，市場氣氛轉趨審慎。隨着按揭利率上升，市民的置業負擔指數在第二季進一步上升至75%，遠高於2003至2022年期間51%的長期平均數。同時，整體住宅租金在第二季內上升3%，整體住宅售價在第二季內錄得1%的跌幅。被問及樓價會否繼續下跌時，梁永勝表示樓宇價格受到外圍環境、金融狀況、樓宇供求等多重因素影響，因此難以預測。

交投量方面，送交土地註冊處註冊的住宅物業買賣合約總數較上一季下跌13%至12,199份，較一年前下跌18%。整體住宅售價在第二季內錄得1%的跌幅，非住宅物業市場大致保持平穩，交投活動仍然疏落，不同環節的售價和租金表現不一。