突擊搜查油尖多間酒吧檢逾拘17人　檢逾70萬元毒品

油尖區執法人員於昨日(11日)起一連兩日進行代號「戰馬」的聯合行動，打擊區內無牌賣酒及酒吧內的非法活動。行動中，人員一共拘捕17人，檢獲總市值約5.9萬港元的酒類飲品及總市值約72.5萬港元的懷疑毒品。

人員於今日(12日)凌晨約2時，突擊搜查尖沙咀山林道18號一間懷疑無牌樓上酒吧，檢獲約重674克、市值約70萬元懷疑可卡因，以及市值約1.4萬港元的酒類飲品。該酒吧的姓談(39歲)本地男負責人涉嫌「販運危險藥物」、「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」被捕，酒吧內2男2女本地顧客(32至37歲)則涉嫌「販運危險藥物」及「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕。

此外，人員亦於昨日凌晨約2時，先後突擊搜查尖沙咀金巴利道40號及山林道21號兩間樓上酒吧，在兩處合共搜出13支共重約17.6克懷疑可卡因煙、3包共重約0.8克懷疑可卡因、約8包共重約3.86六克懷疑「冰」毒、3包共重約3.58克懷疑「Happy粉」、小量懷疑「搖頭丸」、小量沾有懷疑可卡因粉末的錫紙及透明膠袋，毒品總值約2.5萬港元。經調查後，兩酒吧內姓陳(19歲)及姓黃(40歲)男負責人，以及共7名(26至39歲)男職員涉嫌「販運危險藥物」被捕。

行動中，人員亦派員喬裝顧客，分別在尖沙咀柯士甸路4至4A號，以及油麻地廣東道306號搗破兩間懷疑無牌酒吧，檢走共約4.6萬港元的酒類飲品。兩酒吧內分別姓梁(24歲)本地女負責人，以及37歲尼泊爾籍男負責人涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」被捕。油麻地酒吧內一名30歲印度籍女職員亦涉嫌「無牌售賣酒類飲品」被捕。