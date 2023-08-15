「狗醫生」下周六獲准乘港鐵　未來或考慮讓寵物與主人同行

狗狗不止是人類的朋友，「狗醫生」更能幫助人的身心靈。適逢下周六(26日)是「國際狗狗日」，「狗醫生」當日將獲准與義工一同乘搭鐵路游走社區，是港鐵首次容許導盲犬以外的狗隻乘車。港鐵稱會有特別乘車安排予「狗醫生」及義工，減少對其他乘客的影響，又稱會視乎反應，考慮未來容許寵物乘車。

「好輕鬆、好放鬆」，3名小童早前到社區中心與3隻治療犬(狗醫生)接觸，觸摸、抱抱及餵飼牠們，並與狗隻主人對話，學習與狗相處技巧，過程約1小時。11歲的朱潔分享，她與狗醫生相處期間學會觸摸狗隻的禮儀，「要先問主人，再給小狗嗅一下手」，又說狗醫生都好溫純，能夠「任摸」。她笑言，小狗的身軀軟軟，摸狗時能放鬆心情，暫時忘記「未做好暑假功課」等煩惱，「同狗仔接觸不用驚，尤其狗醫生曾受訓練，不會亂吠攻擊人。」

除了該些小童能接觸狗醫生，市民即將亦能親睹牠們。港鐵將於下周六「國際狗狗日(International Dog Day)」舉辦「一同認識狗醫生」活動，當日有至少25位亞洲動物基金的義工及其「狗醫生」乘搭港鐵路線，游走港九探訪有需要人士或普通外出。「狗醫生」在進入港鐵站前，會被放進狗袋、背囊或箱內，車程期間狗隻身體部位均不會外露，而牠們與身穿紅衣的義工只會乘搭列車車尾最後一卡車廂，車站亦會張貼告示，通知乘客活動安排。

港鐵公司總經理(市務及客戶體驗)梁靜雯表示，現時只有輔助視障乘客的導盲犬可以乘搭港鐵，今次活動變相是港鐵第一次讓導盲犬以外的狗隻乘車，期望能提升大眾對「狗醫生」動物輔助治療計劃的認識。梁建議市民應視「狗醫生」為一般乘客，不要觸摸牠們。若乘客對動物敏感或不習慣與狗隻相處，則可選搭其他車卡。

至於未來會否開放港鐵予狗隻等寵物乘車，她說，不時會聽到市民有相同期望，但明白部分乘客對寵物乘車有憂慮，港鐵會在是次活動後，視乎情況再考慮，又說他們為是次活動制定特別乘車安排，以維持鐵路服務暢順，亦確保而狗隻在鐵路系統的安全和顧及其他乘客的需要。