政Whats噏：的士業呻燕梳貴　陳沛良：降意外風險或可調整保費

的士經營問題向來備受社會關注，譬如唔少的士車主都埋怨保險費用高昂，的士小巴總商會早前公開要求政府，介入同保險業界商討，調整「天價」的士保險費用，同埋嚴懲「白牌車」，否則就會發動「停擺」行動。從事保險業嘅議員陳沛良，認為依家嘅的士保險並唔係坊間講到咁高，的士行業若共同採取管控風險嘅措施，喺風險可控嘅情況下，調整保費係有得諗嘅。

其實經營的士保險，呢盤生意亦唔易做，早排就有保險公司因盈利問題而拒絕承保的士保險，搞到軒然大波。雖然事件已告一段落，的士業界都買到保險。不過保費就較以住為高，有人甚至形容係「天價燕梳」。陳沛良承認的士保費比以前可能係貴咗啲，但坊間傳聞成8、9萬港元保費一年嗰啲，只係好個別嘅例子，並非所有的士都係咁。佢解釋部分的士出意外嘅次數較頻密，向保險公司索償得多，保費先至會比較貴，但一般安全記錄良好嘅的士，保費大概係2至3萬港元嘅水平。

睇番運輸及物流局早前公布，涉及的士嘅交通意外數字，於整體交通事故宗數所佔嘅比例，一啲都唔低，由2019至2021年嘅記錄，分別有4198、3408，同4081宗有關的士嘅交通意外，最多嗰年的士意外佔整體交通事故宗數比例更加高到接近3成。而根據保險業監管局提供嘅數字，的士保險業務喺過去18年(即2005至2022年)，當中有12年係錄得承保虧損。

被問到政府應否補貼保險費用，令的士業界負擔無咁重，陳沛良就覺得做法並唔可取，事關政府唔應該單一傾向某個行業，萬一其他行業都有類似嘅要求，政府作出嘅補貼就沒完沒了，所以保費問題應該由行業自行解決。

到底的士行業要點樣應付保費嘅問題，陳沛良相信的士業界若可說服保險公司，意外風險係可控嘅話，相關保費應有一定嘅調整空間，畢竟香港嘅保險市場，公司多、競爭大，只要計得掂條數，保險公司都唔會抬高保費。而減低意外風險嘅其中一個方法，陳沛良建議的士安裝視像鏡頭，畀保險公司知道的士司機嘅駕駛狀況，同埋提升司機嘅警覺性，當做法運行一段時間而意外率降低咗，保險公司知道風險可控，保費自然有調整空間。