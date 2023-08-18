上月起急增24宗猴痘個案　港府籲市民提高警覺

本港近日接連出現通報多宗猴痘確診個案，令市民人心惶惶。政府今日(18日)公布，截至昨日(18日)，本港共錄得32宗猴痘個案，當中今年7月起錄得24宗，佔個案總數75%，顯示數字有上升趨勢。衞生防護中心則強調，猴痘患者目前會集中於公立醫院隔離病房進行隔離。

中心表示，患者在公院隔離期間，需直至他們身上的傷口癒合及不具傳染性，目的是為了杜絕患者在社區進一步傳播疾病，同時確保公眾免於暴露感染的風險。醫管局亦會致力為確診病人提供全面及有效的治療，包括按個別臨床需要適當處方抗病毒藥物。此外，公院亦會在有需要時協助病人的心理評估及管理。一般而言，局方會安排猴痘病人入住同一病房以作隔離。患上同一傳染病的病人共用浴室設施符合感染控制原則，不會影響個別患者的復原進度或控制疾病的策略。

針對外界質疑本港現時推行防控措施為不合比例或並無需要，衞生防護中心表示，本港的主要猴痘防控策略與世界衞生組織的建議相符，亦屬目前為保障公眾健康所需之措施。當中包括檢測、分流、及早發現和在醫療設施進行隔離。其他地方的衞生當局亦有採用相類似以截斷社區傳播鏈為目標的控疫方針。另強調，政府會因應最新的科研實證和發展，以及世衞的最新建議，以繼續評估風險和適時調整相應的猴痘防控措施。