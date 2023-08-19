逾四成大專生參與傅統賭博　近半為搵快錢另80%信會贏錢

香港大專學生的賭博行為日益嚴重，甚至損失大量金錢。有團體今日(19日)發布調查結果，顯示有約41%大專生曾參與傅統賭博活動，當中80%受訪者相信賭博可贏錢；另有近40%参與傅統賭博的學生，每月投放約2,000港元於賭博上。團體建議，政府必需運用社區教育資源及網絡平台，協助大專生處理賭博問題。

基督教香港信義會社會服務部i-Change賭博輔導平台，在今年4月進行「香港大專學生賭博行為調查」，並以問卷形式成功訪問601名19歲至25歲的大專學生。結果顯示，有80%大專生相信賭博可赢取金錢，其中35%人有較高信念相信傳統賭博有方法贏錢；另有近50%參與網上賭博的大專生，以娱樂、消磨時間、尋找刺激、搵快錢及回本等原因而參與賭博。調查又發現，有39%的大專生未曾聽過賭博輔導；約83%學生會選擇透過網絡了解賭博輔導，而非諮詢熱線。

其中一個由賭博衍生的個案顯示，31歲的John(化名)在新冠疫情期間開始於網上賭博，並感覺易赢錢，後期卻不斷輸錢，他為博翻本而在網上借貸，後來發現欠款龐大並誤墮中介債務重組陷阱，要額外賠償2.4萬港元，最終在資不抵債下申請破產。他其後向i-Change賭博輔導平台求助，並透過輔導服務最終戒除賭癮。i-Change賭博輔導平台計劃主任莫偉豪表示，市民如遇到債務問題，應尋求債務人士及債務輔導協助，在處理債務時，亦要認知賭博是引致債務的源頭，須及時戒賭。