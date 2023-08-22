7成半港人有腸瘜肉　腺瘤瘜肉9成半變癌　腸癌存活率低於1成

研究發現7成半港人有腸瘜肉，腺瘤瘜肉更有9成半會演變成腸癌。而且都市人生活緊張，飲食高脂低纖且不定時，往往很容易會導致腸道健康問題，輕則例如便秘、肚谷谷、腹瀉等，嚴重的話，更會引致腸瘜肉和增加腸癌風險！腸瘜肉更有年輕化的趨勢，所以更要及早正視及改善腸道問題。

根據醫院管理局香港癌症資料統計中心數據，腸癌是香港第二大癌症殺手。每年有多達5000多人發病。數據顯示由2010到2020年間，腸癌新症數字上升16.4%，腸癌死亡人數更上升22.7%。顯然腸癌新症及死亡數字不斷上升，情況令人擔憂。大腸癌五年相對存活率不足6成，而第4期5年相對存活率更少於1成。發病期數是影響大腸癌存活率最重要的因素之一，期數越高存活率越低。

雖然大腸癌風險與年齡增長有關，但數據顯示20-44歲男性中，大腸癌為第二最常見癌症，僅次於肺癌, 佔總癌症發病數目的11.1%，更有專科中心在22歲患者中發現腸瘜肉。

年輕人都喜歡吃甜食和加工食品，過量攝取糖分和味精等化學添加物，會破壞腸道黏膜，讓腸道毒素攻擊各身體細胞，增加腸息肉及腸癌風險！ 而有台灣醫學機構醫師指出百分之九十腸癌是由腸瘜肉引起 。

腸胃科醫生吳文傑指出如果有以下特徵，腸瘜肉風險亦會更高。

1. 大便習慣改變

a. 在不明原因下，腹瀉或便秘並持續超過兩星期

b. 大便後仍有便意

2. 大便出血

a. 大便有血絲

b. 排便疼痛

c. 帶有大量黏液

3. 腹部不適

a. 持續疼痛、腹脹、飽脹或絞痛

4. 體重下降及疲倦

a. 原因不明的體重下降及疲倦

5. 腸癌家族史

a. 患腸癌的機會比一般人高百分之三十

b. 或曾患腸瘜肉

資料來源：衛生署

人體内的好菌數量會因爲年齡、飲食、壓力及使用抗生素等而下降。醫生更建議要好好改善飲食習慣，多吃高纖維蔬果和少吃紅肉，甜食和加工食品。亦可補充醫學級方程式益生菌去維持腸道健康，增加腸道好菌，減低壞菌破壞腸壁，更有助減低腸瘜肉及腸癌風險。醫生亦指出有研究顯示有LP菌（胚芽乳酸桿菌），BL菌（長雙歧桿菌）和維他命D3這個組合的益生菌才能有效減低腸瘜肉及腸癌風險。建議大家多補充該益生菌。

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