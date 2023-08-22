雙城青年暑假文化交流　16名大學生參觀北京故宮

香港故宮文化博物館去年起推出「雙城青年文化人才交流計劃」，推動北京與香港青年的藝術文化交流，第二屆計劃於今年暑假進行，一共16名參與計劃的大學生今日(22日)到北京故宮博物院交流。其中北京的學習行程包括到訪北京故宮參觀，參加計劃的學生參觀了院內的文保科技部，了解北京故宮如何善用科技推動文物復修，以及參觀院內的文物展館，並與北京及香港故宮代表交流。

「雙城青年文化人才交流計劃」由太古地產贊助，首屆於今年2月已結束，95位來自北京和香港的大學生參加了8場線上交流活動；第二屆計劃經面試篩選後，共有8名香港大學生及8名北京大學生展開為期2個月的交流計劃。計劃首6周在香港進行，除參加一系列考察及講座等，參加者更有機會分別於香港故宮文化博物館、M+、西九文化區表演藝術處，以及康樂及文化事務署轄下的4所博物館中實習。

計劃最後2周在北京舉行，參加者到訪不同的文化創意、藝術、教育、商業及科技機構，例如故宮博物院、三里屯太古里、798藝術區、UCCA尤倫斯當代藝術中心、地瓜社區和探月學院等。

就讀香港大學的盧綽桁表示，他被安排到香港故宮實習，負責設計和協助營運工作坊，可以考察博物館的各項工作崗位，了解更多博物館的營運方式，形容是「大開眼界」。而來自北京師範大學的桂賢嫺則表示，因應新冠疫情3年無法外出交流，她認為此次交流計劃是非常重要的機會到其他地方看看，她又到了香港科學館實習，協助社交媒體的運作，啟發了她不少新想法。

對於未來會否繼續營運交流計劃，太古地產行政總裁彭國邦表示，此交流計劃能培養學生的人才領導能力，希望視乎學生和故宮的回饋再決定後續發展，但未來應該會繼續舉辦相關交流計劃，甚至會拓展到成都等地，但暫不考慮海外地區。