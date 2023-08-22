大家樂再推食物援助資助照顧者　受惠人數料增至4000

為提供適切援助予有需要人士，關顧社區需要，大家樂集團有限公司今日(22日)宣布，再度推出「大家開飯」食物援助計劃，邀請鄰舍輔導會作為合作夥伴，甄選合資格會員接受資助。大家樂指，今年以照顧者為服務對象，每位合資格受助人可獲3,000港元資助，3個月內可憑咭到大家樂快餐分店免費享用價值50港元或以下的餐膳，料受惠人數將增至4,000人。

援助計劃於去年疫情高峰期間首度推出，向面對即時經濟困難的家庭、失業及低收入人士提供協助。受助人鄭女士表示，與有特殊需要的女兒居於狹隘劏房，由於環境惡劣，且煮食設施有限，只能烹調簡單餸菜，尤其在疫情期間，沒有親友的支援下，生活更顯艱難。她指有賴計劃，令其可在附近的大家樂換領各種食品，讓女兒享用較豐富的餐膳，自己亦有更多時間陪伴女兒玩耍、學習及訓練。

另一個受助單位惠玲與惠兒均是輕度智障人士，多年來與年紀老邁的父親共住，惟其父不幸於2021年跌倒，需要臥床休養，自此須肩負起照顧父親責任，處理生活所需及起居飲食。而計劃則可為她們提供熱騰騰的食物，從而減輕壓力，並騰出更多時間和精神照顧父親。

大家樂集團行政總裁(香港)梁可婷表示，隨着社會人口老化，照顧家人的負荷及壓力亦隨之增加，故今年希望透過計劃支援照顧者，為他們帶來美味餐膳，為生活加添窩心暖意。她續說，計劃自去年推出後，收到很多正面回響，受惠者均認為「開飯咭」實用，可按自己需要到任何一間分店選擇自己心儀餐點，不需要在指定時間排隊取餐，使用起來有很大自由度。