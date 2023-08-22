日式食肆生意已挫5成　業界料未來3個月多間結業

日本排放核污水進入倒數階段。日式食肆首當其衝，負責人大呻生意自宣布以來已挫約一半，情況驚人，相信食客擔心人日本食品具健康風險而轉食其他選擇。他又相信，污水排放後生意會更差，期望政府設特別補貼，及教育微量輻射對身體有甚麼影響，增市民的信心，否則預計有多間日式餐廳會結業。

香港餐飲聯業協會會董、日式餐廳負責人陳強接受東網訪問時表示，現時本港較少進口受禁的10個都縣海產，一般全日本都能供應大部分常見海產，但岩手縣生蠔、海膽等部分時令的水產則難以再進口，又舉例從日式醬料未來也要轉其他都縣取貨，成本料多數港元；而暫時替代的供應正常，來貨價亦沒暴升，相信需求沒有因禁令而增加。

不過，陳強說排放核污水影響最大為生意，由日本剛宣布擬排放的措施後首一兩周，訂座量及生意已減少10%至20%，隨後日本落實排污時間表後，生意急瀉40%至50%，「舊時做兩轉（生意），現時只做一轉」，預料污水排放後，市民更擔心日本食材的安全，「過不了心理關口」，生意情況會更差。

陳提到，業界經歷疫情至現時復常，已飽受衝擊，而現時本港經濟不佳，港人周末北上消費，飲食習慣改變，晚上9至10點後已沒有人光顧，現時再加上核污水問題，直指「好頭痛」，坦言政府無特別幫助措施下，相信未來3個月將有多間日式食肆結業，他亦考慮轉型或縮規模。他提到，業界希望當局制訂特殊措施，教育市民進口食品已有把關，輻射達標的食物對人體的影響輕微，列出輻射物質對人體的影響情況，釋除公眾疑慮，令市民能衡量安全後作決擇；亦希望當局設專項津貼予業界，協助渡過難關。