東方日報A1：日核污水殺埋身　港餐飲零售遍愁雲

熱愛吃日本海產的港人恐有難！日本政府宣布，最快明日起將福島核電站核污水排入大海，核危機禍延全球，殺到埋身。港府昨亦宣布，明日起禁止日本10個都縣的水產品進口，並譴責日方一意孤行。本港飲食業界指，目前市道差，對全港約2,000間日式食肆而言，今次事件嚴重程度等同另一次新冠疫情來襲，料未來3個月至半年生意勢受挫，銷售日本海產的零售業界亦愁雲慘霧，各界盼港府出手支援。

繼國際原子能機構上月確認日本排放核污水計劃符合國際安全標準，日本首相岸田文雄昨召開內閣會議後宣布，最快明日起將福島第一核電站經處理的核污水排海，惟當地漁業強烈反對。中國外交部則批評日方公然向全世界轉嫁核污染風險，將一己私利凌駕於全人類長遠福祉之上，此舉極端自私，極不負責任。中國外交部副部長孫衞東召見日本駐華大使垂秀夫，提出嚴正交涉。

港府同樣發表聲明反對，並宣布啟動進口管制措施，以保障香港的食物安全和市民的健康。環境及生態局局長謝展寰交代，本港明日起，將禁止源自東京、福島、千葉、櫪木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野和埼玉10個都縣的水產品進口，包括所有活生、冷凍、冷藏、乾製或以其他方式保存的水產品、海鹽，以及未經加工或經加工的海藻。相關「禁令」今日將刊登憲報。另外，食安中心會繼續加強檢測日本進口食品。至於「禁令」有效時間，謝表示目前無時間表，須視乎核污水排放後具體實際情況及監察工作。

當局今日將召開跨部門記者會，講解加強保障日本進口食物安全整個安排的細節。當局於每個工作天，公布日本進口食品樣本的輻射檢測結果，以及本港水域和環境的輻射水平、本地魚獲的輻射水平。

餐飲聯業協會會長黃家和表示，過去數個月，本港日式食肆、日式食材店已盡量採購其他國家或地區食材，但未能百分百完全替代，質量、數量均受影響。由於食客對日本食材有戒心，本港約2,000間日本餐廳，最近生意已跌約30%，預計未來3個月至半年市道仍是波動期。

黃續稱，目前日式餐廳經營壓力大，認為業界須面對現實，若非高端餐廳，可考慮轉賣其他食材，「日本食物唔係只係水產，例如日本和牛亦受歡迎，大家要靈活變通應付」。他又期望港府可向受影響行業，例如日式餐廳、日本食品進口商等，提供類似疫情期間的補助和現金支援措施。

經營6間日本連鎖餐廳的負責人林勝常指，業界本預期疫情後生意可逐步復常，但現時日方做法如將一盆冷水倒向業界，料生意會少20%至30%。他又指，業界原本傾向於東京豐州市場入貨，禁令下需轉向九州熊本或澳洲等地入貨。

日式食肆負責人陳先生表示，其現時進口的日本新鮮食材中，只有10%來自該10個禁止進口的都縣，料直接影響有限，但最大問題是「客人會否吃日本菜」。他指，上月至今生意已跌20%至30%，料情況進一步惡化，跌至僅剩一半。

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