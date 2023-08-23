調查指8成社企疫後生意僅升最多2成　16%現金流少於3個月

本港受新冠疫情肆虐加上政府的嚴苛防疫措施夾擊下，經濟一度陷入冰點。政府自3月撤銷最後的防疫枷鎖口罩令後，市面經濟活動逐漸復常，通關後令市民大舉外遊，本地商店營商環境雖有好處，但未見「報復式」消費。有調查發現近8成社企在疫後平均生意額均有上升，惟當中逾半受訪社企指生意額僅微升最多2成，而有近2成社企指疫後現金流少於3個月，促政府為社企租戶延長租金寬免等措施協助社企維持營運。

香港社會企業總會於7月上旬進行調查，收回122份問卷，約佔全港社企數目2成。結果顯示，近8成社企指在疫後平均生意額有上升，但近6成受訪者指生意額增長1成至2成。調查又發現，1成半受訪社企指，本地消費力外流，帶來很大影響，部分社企就反映經營成本上升。總會亦指，與去年調查結果相比，社企整體現金流有改善，但仍有16%社企指疫後只有少於3個月現金流。

負責調查的香港社會企業總會認為，反映社企生意復常動力仍然不足，尤其是教育及培訓業界，建議當局為社企租戶延長租金寬免或資助一年，公營機構若採購社企產品可按採購額獲稅務減免；若政府再派消費券，可考慮預設當中5%消費額，用於指定社企消費。