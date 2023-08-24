調查揭逾4成學童曾被罵或打　近3成家長情緒現問題影響親子關係

虐兒事件屢見不鮮，喚起社會對支援家長照顧兒童的關注。有家暴防治中心今日(24日)發表於近年進行的調查發現，逾40%的受訪學童曾目睹或聽到家人吵架，部分甚至見證家人打架，使到心靈受創；另有約40%學童表示自己曾被家人罵或被打。調查又指近30%家長情緒出現問題，影響親子關係。團體指情緒教育及家暴危機評估服務能夠協助改善劣況，減少家庭暴力發生的風險。

和諧之家於2020年至2023年間透過到訪多間幼稚園及小學，向1,966位幼稚園學童及2,724位小學學童收集問卷，發現有41.9%受訪幼稚園學童及44%小學學童曾看見或聽到家人吵架；另有約4分1受訪者曾看見或聽到家人打架。而在小學學童群組當中，有約10%受訪者表示經常看見或聽到父母打架；超過40%人表示會因家人之間的衝突而感到受傷害。至於涉及學童自身方面，調查發現超過45%幼稚園學童及逾54%的小學生表示自己曾被家人罵；另有超過35%的幼稚園學童及接近40%的受訪小學學童表示自己曾被家人打。

該機構亦向125位幼稚園及小學學童的家長收集問卷，發現28.7%的受訪家長出現中度至嚴重的情緒倦怠情況。該會於2020至今年間推行的「賽馬會童心踏步計劃」，為全港近6,000名小學及幼稚園學童及家長提供情緒教育及家暴危機評估服務，並跟進家暴高危的學童。其中，家長參與以自我關懷為本的6星期介入小組後，與沒參與的家長相比發現，介入小組有效提升參加者的正面情緒、減緩負面情緒、以及減少使用體罰及或冷漠看待兒童作管教手法的頻率，亦能有效地幫助家長減低情感倦怠的程度。

研究團隊認為，計劃能改善家暴問題對學童和家長的影響，同時改善親子關係，並減少家庭暴力發生的風險，指進一步的專業培訓以及研究將有助於推動香港保護兒童的計劃，進而有助於家庭成為學童和家長的避風港。團體亦說，家長承受著經濟、婚姻問題、子女課業、工作等壓力，同時又背負著許多社會對家長的期望和要求，往往忽略了自己的需要和情緒健康。然而，只有當家長能夠照顧好自己，才能更好的照顧孩子和家庭。