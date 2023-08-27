車Cam直擊：屯赤隧道活門又彈開　往屯門方向慢線已封閉

屯門赤鱲角隧道公路在2020年12月開通，第4天卻有一道路面活門無故彈開。時隔不足3年，該隧道往屯門方向今晚(27日)再出現同樣情況，網上流傳車Cam片段顯示，管道內的慢線沿途有巴士因前方路面活門彈開而被迫停駛。運輸署表示，因緊急維修，屯赤隧道公路往屯門方向的管道慢線現已封閉，呼籲駕駛人士只可使用餘下行車線行車。

該隧道於2020年12月30日、即通車第4日亦發生同類事故。當晚7時許，有司機發現往屯門方向的管道尾段，路中心遮蓋維修通道、約1.5米高的活門被打開豎起，路面出現一個約1.5米乘4米的長方形大洞，成為一個大陷阱，其後有關方面作出處理。

根據屯赤隧道設計，隧道地面會有45個緊急入口，入口平時會以深色的長方形瀝青鋪設，入口下面為公用設施走廊，當公用設施走廊發生意外時，消防人員可經該些緊急入口進入設施內救援，是該隧道的設計特色之一。

而路政署當年回覆時曾表示，初步發現緊急入口的部分組件損毀，已安排承建商詳細調查緊急入口突然打開的原因及詳細檢驗隧道內所有公用設施走廊緊急入口的情況，並承諾會嚴肅跟進事件，並作全面評估，以避免同類事件再次發生。