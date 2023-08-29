補充勞工優化計劃下周一可申請　勞顧會監察僱主是否假本地招聘

勞工處將於下周一(9月4日)推行「補充勞工優化計劃」，並同日開始接受申請。有關勞工包括售貨員、侍應、接待員、收銀員、文員、電話接線生、駕駛員、髮型師、送貨員、石工、初級廚師等26個前線基層工種。勞顧會僱員代表、勞聯副主席譚金蓮今日(29日)在電台節目表示，計劃中規定勞工處會主動將僱主在本地招聘的資料交予勞顧會委員，工會可將資料轉給工友監察，如發現有假本地聘的情況，勞顧會不同意補充勞工優化計劃申請，勞工處會召開工作小組聽取意見。

譚指出，今年首半年有不少懷疑假本地招聘，當中包括航空業及運輸業，她舉例稱，有僱主在今年1月時以時薪1.4萬港元元招聘機場客戶服務員，但在4月卻以1.1萬港元招聘，被揭發後才調回1.3萬港元。

勞顧會僱主代表、香港工業總會常務副主席陳偉聰在同一個電台節目表示，勞僱會將為「補充勞工優化計劃」把關，處理申請將分緩急先後。本港不少行業勞工嚴重短缺，有關計劃能引入勞動力，但並非長期解決方法，推行約半年後會檢討。

另外，餐務管理協會主席梁振華表示，飲食業長期短缺員工約一成，料優化計劃下會輸入9逾一萬名外勞，計劃中放寬的工種包括侍應，屬業界大喜訊，但由於手續繁複，加上要包住宿及免費醫療，預料大中企業才會申請。