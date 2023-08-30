浸大首辦中學生跨學科廣告創作比賽　奪冠隊伍作品關注精神健康

香港浸會大學舉辦首個全港大型中學生跨學科比賽，邀請中三至中五學生創作巴士車身廣告，推廣健康生活。比賽共有來自28間中學的50多隊隊伍參與，參賽學生約200名，冠亞季軍的作品已貼在3輛城巴的車身和椅背，其中獲得冠軍的椅背廣告可讓乘客使用IG 濾鏡及擴增實境，在巴士放鬆身心。相關3輛巴士上星期五起在港九新界行走，為期1個月。

比賽由浸大跨學科本科課程部舉辦，教育局商校合作計劃協辦，以聯合國可持續發展目標3「良好健康與福祉」為主題，鼓勵參賽隊伍運用跨學科思維，構思一個巴士車身和椅背廣告，以及乘客體驗互動活動，藉此向市民大眾推廣健康生活的訊息。

香港四邑商工總會陳南昌紀念中學的隊伍設計以精神健康為主題，設計了5種與精神健康有關的吉祥物，期望為市民減壓。作品奪得該比賽冠軍、最具跨學科元素獎，以及最佳團隊導師獎。團隊在平面廣告加入互動元素，特別構思在平面的椅背貼上加入IG 濾鏡及AR 兩個科技元素的二維碼，讓乘客觀看動態圖像。基督教香港信義會信義中學的隊伍憑推廣身心健康為題的作品獲得亞軍，德愛中學則以「Be Your Energy Supplier」作品獲得季軍。