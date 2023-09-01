香園圍口岸3巴士線全面轉為每日服務　九巴B9線半小時一班車

香園圍口岸出入境旅客人數持續增加，口岸專營巴士班次卻供不應求。九巴宣布，已獲運輸署批准將來往港鐵屯門站至香園圍口岸的假日巴士路線B9，轉為每日提供服務並加密班次，半小時一班車。連同城巴今日(1日)起將其營運的B8路線轉為每日服務後，連接香園圍口岸的3條專營巴士路線全部都一周七日提供服務。

運輸署當初規劃香園圍口岸的專營巴士服務時，批出的3條專營巴士路線，只有由城巴營運連接上水(寶運路)至香園圍口岸的B7路線是每日提供服務，其餘兩條路線都只是星期六、日及公眾假期才提供服務，分別是城巴營運連接港鐵大圍站至香園圍口岸的B8路線，以及由九巴營運的B9路線。

九巴表示，香園圍口岸啟用後每日使用人次一直增加，至上月更曾經數度突破單日客量3萬人次，而九巴在上月1日至今日期間亦提升B9路線至每日都提供服務，以應付客量需求。經運輸署批准後，B9路線將永久提升為每日服務並加密班次，為新界西一帶屯門及元朗的乘客提供每日直達香園圍口岸的巴士服務。逢星期一至五，屯門站早上9時至下午4時將每30分鐘開出一班車，香園圍口岸則早上10時半至晚上10時半，每30分鐘一班車。逢周六、日及公眾假期，屯門站早上6時至晚上8時將每30分鐘開出一班車，香園圍口岸則早上7時半至晚上10時半，每30分鐘一班車。九巴亦會配合乘客實際需要，視乎情況加密現有班次。