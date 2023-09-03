政Whats噏：保險拒賠　陳健波拆解原因

司機或車主一旦改地址，唔單止要通知運輸署，亦必須知會保險公司。保險界議員陳健波(波哥)嘅辦事處早前遇到一宗求助個案，有一位女士因一宗交通意外，而被涉事車主追討6位數嘅賠償金額。儘管求助人已購買相關保險，但保險公司拒賠，究竟係乜嘢原因呢？

話說求助人曾喺駕駛期間同一輛電單車發生碰撞，已即時報案同驗傷，事後亦有通知保險公司。後來求助人喺庭上承認不小心駕駛，以為事件告一段落，於是無再向保險公司報告，誰知一年後竟收到涉事事主向佢追討意外所引致嘅賠償，金額高達十幾萬港元，但求助人所投保嘅保險公司就拒賠。

點解？原來求助人期間曾搬過屋，收唔到保險公司向佢寄遞有關意外嘅文件。至於解決辦法，係建議求助人向保險公司提供搬遷證明，解釋自己並非存心瞞報，希望保險公司可以重新考慮。最後雙方達成共識，求助人只係支付一筆特定金額，餘數由保險公司承擔。

波哥一再強調，轉地址時務必通知保險公司，以免錯過任何重要文件。再者，若收到任何部門發出有關索償嘅資料，都要立即轉交保險公司處理。佢話無論財物損失抑或任何偒亡，尤其係涉及第三者，只要同保險有關，即使達成和解，事後都要通知保險公司以及辦理相關手續，因為追索期係可以以年計。