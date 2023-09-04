教大28歲男生疑O Camp連犯色戒　涉姦組媽兼闖浴室偷窺沖涼

繼香港大學爆出醜聞後，香港教育大學迎新營更驚傳風化案！上周六(2日)，一名女子在社交平台Instagram發文，指她在8月27日參加大學其中一個O Camp，並且擔當「組媽」，當時營地浴室的門鎖發生故障，她多番嘗試上鎖均不成功，只好向「組仔」講述情況，告知各人打算洗澡，以免有人誤闖。惟她洗澡期間，其中一名「組仔」懷疑明知故犯，突然衝入浴室打開浴簾，嚇得事主花容失色，之後便在短時間內離開。

女事主既羞且憤，換上衣服後向對方問罪，惟該名「組仔」態度極為輕浮，辯稱當時的精神狀態「飲咗酒」，而且「冇戴Con(隱形眼鏡)咩都睇唔到」，但願意「自隊兩板酒」作罰。女事主茫然失措，不知道如何應付，隨即找相熟人士傾訴，而她事後的心理大受影響，極度不想見到涉事「組仔」，亦不希望有任何接觸。

可惜事與願違，儘管女事主擔驚受怕，但第二日在營地廁所刷牙時，對方竟然若無其事，施然入內更換隱形眼鏡，令她在旁邊大感不安。事後，女事主詢問其他人，揭發該名「組仔」疑為慣犯，曾在參加其他學會的Ocamp時作出懷疑性騷擾行為。為免姑息養奸，女事主最終決定報案，並呼籲其他受害者透過社交平台講述遭遇，使色狼受到應得制裁。

文章張貼數小時後，再度有人爆出驚人內幕。發文者自稱受害者是其女性朋友，同樣是一名「組媽」，她在7月底參加大學其中一個Ocamp，其中一晚與2名男子置身度假營其中一個房間，大家坐在一張碌架床的下格玩啤牌。至早上約6時，其中一名男子因為疲倦提早離開，正當女事主準備收拾殘局告退時，留下來的男子竟然露出色相，趁機鎖上房門，並捉住女事主的手阻其離開，女事主抗拒不從，但無力擺脫對方，最終遭對方上下其手強暴。

消息指，兩案均牽涉教育大學的Ocamp，犯案者懷疑同為一名姓嚴(28歲)男學生。據悉，第一宗案件發生於8月27日至28日，地點為大嶼山一個度假村，受害人除了向執法部門報案，亦已向平機會及大學通報事件；第二宗案件發生於7月23日，地點是元朗一個度假營地，屬於聯校迎新Ocamp。事主在Ocamp結束後，向男友哭訴遭遇，由後者代為報案。執法部門指，早前接獲2名女子報案，指分別在元朗及大嶼山懷疑被一名男子性侵及偷窺，案件分別暫列「強姦」及列作「窺淫」，暫未有人被捕。

教育大學向傳媒回應事件，指教大對校園欺凌及性騷擾採零容忍態度，由於指控的性質嚴重，學生事務處呼籲知情人士向校方提供進一步資料。此外，校方亦會視乎情況，將個案交由學生紀律委員會處理。若個案涉及刑事成分，亦會轉予執法機構調查。