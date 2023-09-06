2500元學生津貼下周開始接受網上申請　10月初截止

教育局今日(6日)向全港中學日校、小學、特殊學校和幼稚園發出通函，公布在2023/24學年為日校學生提供2,500港元學生津貼的安排。電子方式收表下周開始，10月初截止；紙本申請截止日期為今年11月8日。

該項學生津貼不設資產審查。所有於申請日在香港提供本地或非本地課程的中學日校、小學和特殊學校，包括公營學校、直資學校、英基學校和私立學校，以及幼稚園就讀的學生皆可獲得該項津貼。但夜校學生、自修生、持學生簽證來港就學和持有入境事務處發出擔保書的學生則不屬資助範圍。但以下3類學生因情況特殊會被視為符合資格可申請津貼，包括在今年9月1日年滿2歲8個月，並因有特殊需要而入讀由社會福利署資助的特殊幼兒中心的兒童；就讀由教育局資助的全日制啟動課程的新來港兒童；以及就讀職業訓練局為中三離校生而設的全日制課程的學生。

當局將於公營學校和直資學校推行學生津貼電子申請。子女就讀公營學校或直資學校的家長可透過具數碼簽署功能的「智方便+」戶口，登入電子平台遞交申請。電子平台將於本月14日上午6時至10月2日晚上11時59分開放。除電子申請外，教育局容許家長選擇以紙本方式向學校遞交填妥的申請表格，惟不論透過電子或紙本方式，每名合資格學生只可遞交1份申請。各學校須於11月8日或以前將填妥的表格交回教育局跟進。教育局收到填妥的申請後一般於約6星期內逐步發放津貼，並會適時透過短訊和電郵讓家長知悉申請進度。