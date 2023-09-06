數碼港證實遭黑客入侵　傳數據被盜勒索30萬美元

網絡安全威脅消息平台《FalconFeedsio》在社交媒體發文指，有勒索軟件黑客組織攻擊數碼港，聲稱已取得超過400GB數據，被盜資料包括公司文件、個人相片及身份證明文件等，黑客在網站就資料索價約30萬美元(約234萬港元)。數碼港公布，有未經授權的第三方入侵數碼港部分電腦系統，並表示非常關注事件，並透露在今日(6日)較早前的資訊科技安全檢測過程中，注意到網上流出懷疑與該事件有關的資料。

數碼港已立刻採取行動控制，包括向執法部門報案、關閉受影響的電腦設備，以及在獨立的網絡安全專家協助下展開詳細調查。數碼港已向有關當局及個人資料私隱專員公署通報事件。數碼港非常重視數據安全，並承諾會向受影響人士提供一切適切的協助，亦會通知受影響人士。對於任何形式的網絡犯罪行爲予以嚴厲譴責，並會全力配合執法部門工作。

數碼港又指，一直高度重視數據安全和個人資料私隱，已就是次事件採取一系列的安全防範措施，包括重新檢視電腦網絡安全設施及現時的數據處理守則。數碼港有超過1,900間社群企業進駐，包括超過800間駐園區及接近1,100間非駐園區的初創企業和科技公司，由政府全資擁有的香港數碼港管理有限公司管理。