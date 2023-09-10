運動好處多於壞處　心臟病患者亦可做運動

「心臟病患者並非唔做得運動﹗」心臟科專科醫生陳杰指出，部分有心律失常人士、心臟病高危風險因素患者等，的確未必適合做高強度運動，原因是心房長時間超出負荷，會令心房有機會發大，易出現心房纖維化，導致心房顫動，但運動的好處遠多於壞處，缺乏運動與死亡率的增加息息相關。

他又指，一般人口中，心源性猝死的風險約為10萬份之50至100，而運動員突發心源性猝死的風險則約為10萬份之1至2。有臨床研究顯示，與經常運動的人相比，缺乏運動人和每天坐8至10小時以上的人士，死亡率增34至50%，每天站立少於2小時的人士，與每天站立超過2小時的人士相比，全因死亡率增10%；與不運動人士相比，每周進行50至90分鐘的中等強度運動可使死亡率降20至30%。

他笑言，數據反映死於缺乏運動的機會大於做運動猝死。對於心臟病患者，醫生會因應病情，對病人安排運動心電圖(跑步機)，心臟超聲波檢查等，再接照患者體質、體能而制定運動處方，並持續保持運動習慣，經過6至8周訓練後，臨床上病人的心肺體能可提升不少，曾有病人接受通波仔手術後加強運動訓練，體能得到大大的改善。