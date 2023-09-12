近七成受訪者支持港設夜市　僱員總會促政府設長期特色主題市集

政府近月全力推動夜經濟活動，「香港夜繽紛」料周四(14日)啟動。香港百貨、商業僱員總會今日(12日)公布一項調查發現，近70%受訪者支持香港設立夜市，多數人認為飲食是夜市內最吸引的項目；另有逾7成關注夜市的地區及交通便捷性。

總會於上月24日至今月1日期間，以電話及網上問卷形式訪問會員，成功收到1,862份有效回覆。結果發現，近70%受訪者支持香港設立夜市，13%人不支持，有77%人認為夜市內最吸引的項目是「飲食」，近62%受訪者選擇「零售」，其次則選擇「表演節目」。調查亦發現，有逾73%受訪者關注夜市的地區及交通便捷性，逾68%關注價錢。

報告指出，現時從晚上8點開始，不少旅遊景區已人流疏落，建議現階段可以在旅遊區周邊設立夜市帶動人流。他又指，目前海濱缺乏餐飲和休閒設施，建議當局可加以善用，在不同區域劃分及設立特色主題市集。

總會又建議政府參考內地及海外例子，建立長期市集，可發展成為吸引遊客的景點之餘，亦可分別為年輕人提供創業機會，以及場地表演；甚至可同時在體育賽事、節日、演唱會等場地附近，舉辦短期特色主題市集。