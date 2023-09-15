城大團隊研發高效產氫　推動潔淨能源

人們對更潔淨的能源需求甚殷，但要擺脫對化石燃料的依賴，轉向使用更可持續的能源仍挑戰重重。香港城市大學領導的國際團隊昨公布，研發出一種高效的電催化劑，可大幅提升電催化水分解產生氫氣的效能，將大大促進有助令地球變得更潔淨的技術知識發展。這項研究成果刊於權威學術期刊《自然》，論文於9月13日在倫敦發布，題為「鉑在二硫化鉬上的晶相依賴生長以實現高效產氫」。

研究團隊的其他合作人員包括來自香港、內地、新加坡和英國的大學及研究機構的研究員。負責領導研究的城大胡曉明講座教授（納米材料）張華指出，經電催化水分解產生的氫氣是一種極具潛力的潔淨能源，將來或可取代化石能源，減少環境污染和溫室效應。

這項研究是利用具有非常規晶相的過渡金屬二硫化物納米片作為載體合成了一種新型催化劑，表現出卓越的電催化產氫反應效率和穩定性。電催化產氫反應是電催化水分解技術，也稱為電解水技術，是生產氫氣的重要步驟。在本研究中，團隊成功開發製備具有高純度及高品質的非常規晶相的過渡金屬二硫屬化物納米片的新方法，並深入研究了貴金屬在此類納米片上的晶相依賴生長。