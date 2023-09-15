港大開發技術將抗生素喬裝成鐵質　治療超級細菌

醫學界近年發現濫用抗生素令細菌產生耐藥性，演變成超級細菌。但香港大學研究團體利用超級細菌與一般細菌均需吸引鐵質的特點，開發出將一種金屬類藥物與一種結構與鐵質相似的抗生素「鐵霉素」共同運用，成功將藥效直接傳入至細菌細胞之中，為對抗超級病菌的臨牀治療帶來曙光。該項研究結果已經在國際著名學術期刊《自然·通訊》上發表。

鐵對於細菌來説就像是它們的食物，無論是進行DNA複製、供應基本營養物質或發揮其他重要功能，都須要利用鐵質來達成。港大化學系孫紅哲教授領導的研究團隊開發了一種名為「雙重特洛伊木馬」的策略，將一種金屬類藥物與一種結構與鐵質相似的抗生素「鐵霉素」共同運用，在抗生素假扮成鐵質後通過細菌攝取鐵質的途徑，「偷運」到細菌細胞之中。實驗成功運用在活體小鼠模型中，不僅增強了鐵霉素的效力，還延長了其藥效。

孫紅哲表示，其研究旨在恢復頭孢地爾（Cefiderocol）等鐵霉素類型抗生素的活性，希望能夠為對抗細菌耐藥性提供新的解決方案。鐵霉素是一種新型抗生素，由於其母體抗生素包含一種結構類似鐵的鐵載體分子，因而能通過細菌吸收鐵的運輸途徑進入細菌細胞内；而頭孢地爾（Cefiderocol (FetrojaÒ)）就是一種在2019年時獲得美國食品藥品監督管理局批准用於臨床治療的新型鐵霉素類抗生素。研究團隊證明了一種鉍劑藥物（膠體檸檬酸鉍）可以增強頭孢地爾在體外實驗和體内實驗對抗銅綠假單胞菌的效力，增强了頭孢地爾對細菌生物膜的抑制作用，降低了細菌對頭孢地爾產生高耐藥性的機會，並恢復頭孢地爾對耐藥銅綠假單胞菌的功效。