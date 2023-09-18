涉4年前參與金鐘暴動　2人罪成押10.5判刑

2019年9月29日有人在港島區發起遊行，之後演變成暴動。當中23人被控在金鐘參與暴動，其中21人於開審前認罪，餘下2人不認罪，經審訊後區院法官練錦鴻今(18日)裁定罪成。法官指當時2人均有穿黑衣，且與其他示威者衣着相近，認為他們是故意留在現場且有參與暴力示威，故裁定罪成。法官把案件押後至10月5日，該兩位被告會與早前認罪的21名被告一同判刑，其間兩被告須還押。

否認控罪的被告分別為鄧家樂(39歲)及樊耀淦(28歲)。2人被控於2019年9月29日金鐘道一帶，連同其他身份不明的人士參與暴動。法官裁決指，當時金鐘一帶確為暴動現場，該處亦不能正常運作。樊自辯曾稱到現場是為勸阻其他人離開，他穿黑衣是為討好示威者，又稱只是意外推到執法人員並非故意。不過法官指被告不可能見不到該處如同戰場的景像，不可能不知有衝突，仍透過口罩大聲勸勸籲示威者。法官指難以想像這是心智正常的人之行為，且顯得天真、不自量力及不近情理得可笑。法官認為樊是故意推到人員以讓當時已被箝制的示威者逃走。法官最終認為兩名被告身穿黑衣等，並為了參與示威故意出現在現場，最終裁定2人罪成。

控方案情指，當日有人發起「全球反極權大遊行」，起點是銅鑼灣，終點設於金鐘，當局沒有於事前接獲通知。當日下午，有示威者集結在銅鑼灣一帶，至下午3時許開始，有人在政總外的夏慤道堵路，向政總投擲汽油彈及磚頭等硬物，亦有人以巨型橡筋投射物品。執法人員發射催淚彈，又調派人群管理特別用途車發射藍色水劑，但未能成功驅散示威者。之後執法人員採取圍捕行動，結果包括本案兩名被告等多人被捕。

案件編號：DCCC 113/2021、DCCC116/2021