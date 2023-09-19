恒大下學年擴大校長推薦入學計劃　吸納廣東省港澳子弟就讀

現時有不少港人子女在內地生活及就學，部分人更打算報考香港中學文憑試，以便日後在本港或海外升讀大學。為支持在廣東省發展港人的子女升讀本港大學，香港恒生大學宣佈將其中學校長推薦入學計劃，擴展至廣東省，並於下學年起於3間內地港澳子弟學校推行。

恒大表示，將與暨大港澳子弟學校合作，由2024/25學年起，廣州、東莞和佛山3所暨大港澳子弟學校中報讀香港中學文憑試課程的中六學生，可經校長推薦申請恒大的直接入學計劃，恒生大學會根據申請人的校內成績、非學術成就、校長推薦信和面試表現審核申請。

恒大校長何順文早前出席佛山暨大港澳子弟學校的揭牌儀式暨開學典禮時表示，近年愈來愈多在廣東省發展的香港家庭安排子女入讀當地的港澳子弟中學，以提升他們的歸屬感。當中不少家長都希望子女升讀香港的優秀大學。為照顧他們的需要，恒大決定把校長推薦直接入學的申請擴展至大灣區的香港中學文憑試考生，讓家長和子女都可以安心工作和升學，從而增加香港家庭參與大灣區建設的信心。

根據恒大與暨大港澳子弟學校早前簽署的合作備忘，除了支持學生到恒大升學，雙方還可優先參與對方所舉辦的活動和研討會等，而暨大港澳子弟學校亦可安排恒大學生到該校實習，讓他們汲取在大灣區工作的經驗。