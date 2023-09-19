中大學者奪美機械工程師學會達文西獎　成首位獲獎香港學者

香港中文大學機械與自動化工程學系系主任廖維新，最近獲美國機械工程師學會設計工程分部頒發2023年達文西獎，表彰他在設計和發明人體運動輔助器械和設備的傑出貢獻，並對義肢、外骨骼，以及智能手錶和運動手帶等可穿戴設備的發展和應用帶來重要影響。廖維新是該獎項創立45年來首位獲獎的香港學者。

廖多年來帶領團隊於機械設計領域中取得多項重要進展，其中3項是與人類運動輔助相關的發明，包括動力型膝下義肢、為外骨骼設計的磁流變串聯彈性致動器，以及收集人體動能轉換為電能的裝置。動力型膝下義肢可以為使用者提供額外動力，與市場上售賣的傳統義肢相比，這款義肢可讓使用者步態更平穩自然，可減少15%或以上步行時所需的體力。

團隊亦為外骨骼設計的磁流變串聯彈性致動器，大幅改善了外骨骼的可控煞停效能，同時減少能量消耗，這款新器械較傳統外骨骼的能源效率高出53%，電池的續航力多12%。其嵌入式發電機的輸出功率和功率密度更比現有的產品高出十倍以上。廖亦帶領團隊研發了一種輕型能量採集器，用於從人體膝蓋運動中收集生物力學能量，轉化為電能，為智能手錶等可穿戴電子設備供電。該項發明實現了僅僅通過行走就能產生源源不斷電力的夢想，而廖與團隊的發明在2018年至2022年間於日內瓦國際發明展上共獲得了3項金獎和3項銀獎。