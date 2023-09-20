恒大聯4大專院校開發「元宇宙」平台　助學生體驗沉浸式協作學習

香港恒生大學聯同本地4間大專院校，透過以虛擬實境(VR)協作系統，共同開發嶄新的元宇宙互動學習平台，讓學生以沉浸式體驗物流、文化遺產，以及新聞傳播的協作學習。整個項目獲教育局質素提升支援計劃資助逾870萬港元。項目總負責人黃彥璋表示，現時全球對元宇宙應用於教與學的需求大，平台有助超越時空及地域限制，提升教學質素。

恒大聯同香港珠海學院、香港大學專業進修學院及香港大學，開發匯聚「創建物流」、「文化遺產」、「新聞傳播」三大主題的元宇宙互動學習平台，讓學生體驗沉浸式和以「問題導向學習」為本的協作模式。平台同時支援多人遠距協作，用家即使身處不同地點，亦可於同一虛擬環境進行協作，實時完成指定任務。

其中「文化遺產」主題方面，平台以VR重塑虎豹別墅的全貌，用家透過VR裝置，參觀虎塔、十王殿浮雕、萬金油花園等建築，並可以從古蹟、文化和建築角度進行協作學習。至於「物流」主題方面，用家可透過系統學習航空貨運站運作細節，包括設施佈局、物料搬運系統、集裝設備的流程和禁區操作等。「新聞傳播」主題則以地震災難現場為藍本，讓用家從中訓練如何在地震現場及實時新聞報道工作室中報道新聞，提升危機處理及應變能力。

恒大校長何順文表示，教育已不僅是教科書和傳統課堂，認為不論是工作培訓、課堂學習或是公眾教育，該平台都將徹底改變教育和培訓的方式，有助加強學生、學術界和行業之間的互動及團隊協作。