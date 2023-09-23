僭建亂象一團糟　檢控究責勿走數

東網全新節目《東呼即應》推出以來，即引起廣大市民關注，大獲好評。《東呼即應》題材關心時事，網羅熱門話題，香港早前的一場世紀暴雨，為本港帶來廣泛水浸之外，亦揭露港島區獨立屋豪宅紅山半島的臨海方向，有部分政府斜坡出現山泥傾瀉，意外揭發有獨立屋涉嫌僭建。

事件引起軒然大波，政府部門不得不急派員上門調查，日前地政總署及屋宇署等部門，拉大隊到上址展開一場「大龍鳳」的聯合行動，政府事後交代事件，表示受山泥傾瀉影響的4幢獨立屋，包括第70號屋、72號屋、74號屋及76號屋，都有嚴重僭建情況，並且涉及非法佔用政府土地。屋宇署及地政總署已分別向相關業主發出清拆令及勒令停止佔用土地通知。另外，85幢臨海獨立屋當中，有約70幢初步懷疑有僭建物，其中約40幢懷疑非法佔用政府土地。

《東呼即應》認為，僭建風氣可以用形容為「氾濫」，情況固然令人嘩然，但更令人咋舌的是，當局過往究竟有否盡其監管責任？是否長期對問題視而不見?社會上有不少聲音都質疑「係咪富人就唔揸正嚟做？」有錢人不但止住大屋，還要僭建泳池、地牢及天台屋，雖然事件揭發後，地政總署已向部分涉事業主發出通知，要求有關人士於通知發出起30天內提交拆卸方案供政府審批，確保工程不會影響斜坡安全及穩定性，並須於通知發出起150天內完成拆卸工程，但問題是，從僭建中得益的人士，又如何計算他們已長時間享用的價值呢?面對「富者田連阡陌，貧者無立錐之地」，香港的升斗市民又怎會不心灰意冷?

《東呼即應》指出，這次紅山半島僭建風潮，各界都需要睜大雙眼看清，監察當局是否一如他們所講，做到必檢控、必追究工程費用，就算真的做到必檢控，又是否「高高舉起、輕輕放下」這種處理方式。

《東呼即應》節目推出以來深受歡迎，反應熱烈，更立即發揮第四權功效，東方一呼，各界即應。為民請命的主題收到極大回響，節目後半段的社會熱話環節，亦深受網民追捧。市民若遇不平事，隨時可向東方爆料。讀者可按入爆料熱線36003600，即時接通電話報料；亦可透過WhatsApp、WeChat或LINE等通訊應用程式，直接將所見所聞的新聞資訊，包括相片及影片，以最快捷的方法傳給東網跟進報道。東網APP頁面右上角亦設有「爆料」ICON，讀者只要一按就可進入爆料頁面，再選擇「上載」，便可將你手機內的影片或相片上傳給東網；讀者亦可選擇「拍片」、「影相」，即時拍攝眼前發生的事物，將現場重要一刻傳給東網。