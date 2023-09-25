城大獸醫課程取得英國及澳洲雙重認可　畢業生可在港註冊成獸醫

香港城市大學賽馬會動物醫學及生命科學院提供的6年制獸醫學學士課程，城大昨日(24日)公布課程獲得英國皇家獸醫學院(Royal College of Veterinary Surgeons)及澳新獸醫管理局理事會(Australasian Veterinary Boards Council)的雙重認可，成為現時亞洲區內唯一同時獲得這兩家獸醫教育監管機構認證的課程。

取得認證的過程包括檢視機構的組織架構、財務充裕狀況、教學設施和設備，以及支援課程的學術人員的水平；檢視收生程序和政策；並確保課程符合當地和國際要求，及相關教學方法和課程內容能培育符合專業資格的畢業生。香港獸醫管理局主席程伯中教授指，獲得認證後，香港獸醫管理局將把城大的獸醫學學士課程納入認可的獸醫資格，令畢業生能夠在香港註冊成為獸醫。當局即將開始處理城大獸醫學學士課程學生的註冊申請，預計他們最早將於今年10月收到結果。

城大校長梅彥昌教授表示，認證將對本地以至亞洲社區產生正面影響，有助改善動物福利和公共衞生，他指這些認證有助城大吸引更多學生和教學人員到來，追求獨特的動物醫學教育機會。賽馬會動物醫學及生命科學院院長Vanessa Barrs教授指，獸醫學課程與社會需求緊密結合，培訓專業的醫療人員，促進動物健康和福祉。隨着新冠病毒等人畜共患疾病不斷出現，獸醫學課程為未來的獸醫提供必要的技能和知識，以有效應對全球衞生挑戰。

其中一位應屆畢業生代表何亦曦，計劃畢業後從事小動物和水生動物的工作。她指，課程涉獵成為獸醫的各式各樣培訓，例如在小型動物診所工作、研究大型動物病例、參觀食品加工廠，甚至是治療水生動物，而賽馬會動物醫學及生命科學院的師生比例高，讓師生建立更緊密的關係。