灣仔海濱夜市未開幕先停電　檔主大呻2萬元貨報銷「睇淡銷情」

港府早前啟動「香港夜繽紛」活動，首個懷舊香港夜市「海濱藝遊坊」今(27日)起一連6日於灣仔海濱舉行。惟場地供電仍未恢復，位於入口處的「海濱藝遊坊」燈牌入夜後仍無法亮起，有部分攤檔更須用電筒照明。有檔主反映因昨日(26日)停電已導致價值2萬港元貨物報銷，並須自行購買冰粒冷藏食品，坦言「睇淡今晚銷情」。另有檔主指因供電問題，其攤位未能安裝及調試電子支付系統，顧客或未能使用消費券購物。

飲料店負責人Ling指，大會今早告知已恢復供電，但下午3點到攤位布置時，仍未恢復供電，隨即訂了40包冰粒為飲品保溫，每包冰粒約25港元。她表示，昨日到場布置時已因沒有供電而無法冷藏食物，導致價值約2萬港元的魚子醬報銷。過往曾參加開心香港市集，她稱以往的主辦方會在場地放置柴油車作後備供電，惟灣仔海濱夜市卻未有後備措施。對於今晚的銷情，她坦言睇淡，料6日的夜市只能「打個和」。

燒烤店負責人陳先生(化名)指，每個攤位只有1,000W電壓，相比雪櫃只需100至200W電壓，電磁爐煮熟食需要較高電壓，而額外加錢安裝的電錶電線等設備，大會則仍未安排安裝。他表示，因未恢復供電，今日無法擺擋做生意，且因供電問題，電子支付服務供應商亦一直未能為其攤位安裝及調試相關系統，顧客或未能使用消費券購物。至於大會的回應，他直言沒有溝通，只有「通知」。飲料及熟食店負責人程先生指，今日訂了8包冰存貨，將不用冷藏的食物，如茶果等先擺攤販賣。他指今日首日開幕，有不少政府官員曾表示會逛夜市，他期望明天(28日)可恢復供電，對是次夜市銷情感樂觀，認為可以「有賺」。

海濱事務委員會主席吳永順今日約下午6時到場，他表示是次灣仔海濱夜市屬「實驗試新嘢」，會展站開通相信有助帶動人流。他料灣仔夜市對本港業經濟「幫到手，不敢誇口救到命」。他提到近年海濱建設時，已配合活動，例如設置排污檔口及活動性質，對於餐廳的排污要求，基本設施問題不大。他補充，灣仔、中環等海濱遠離民居，有潛力做夜市。

剛通電5分鐘、不願透露姓名的檔主表示，今次屬首次參與政府市集，直言「有啲失望，做得唔成功」。因沒有供電，最近兩日因食物、運輸及人工等導致近萬元損失；又指政府、承辦商、電力公司「一個推一個」。他因沒有料想相關情況，故未有買保險，但相比政府賠償或補貼，認為「政府直接賣多啲廣告，吸多啲人嚟，好似免費車接送，直接對檔位仲有幫助」。

問到預期國慶人流會否有幫助，他表示早幾日收到電話通知，國慶當天熟食攤位擺攤時間為早上10時至下午4時，之後就需交場比警方封鎖場地，國慶煙花後亦未能再次開檔，直指「夜繽紛變早繽紛」，因平日通常開3點，現正考慮當日是否開檔。