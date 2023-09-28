政府引滅鼠「新技術」唔識用　《東呼》踢爆低效用兼嘥公帑

本港鼠患問題嚴重，過去東網多番報道各區鼠輩出沒，甚至豬殼上滿布老鼠的嚇人情況。負責滅鼠工作的食環署，近年雖花費大量公帑引入新滅鼠科技，惟大多成效強差人意，甚至有浪費公帑之嫌。近日有地區人士轉發食環署最新力作，指該署從法國一間公司引進一款新型滅鼠器，並稱新型滅鼠器殺鼠效力不俗，食環署盼引進更多新科技，保持街市潔淨。滅鼠專家稱，該款酒精捕鼠器業界十多年前已引入，如今獲多個政府部門及公共機構採用，造價較貴但成效最好，惟《東呼即應》記者實地視察後，卻發現食環署將多個捕鼠器放在街市的吉舖，被商販及專家質疑放錯地方，令捕鼠工具發揮不到應有作用。

近年食環署引入高科技滅鼠的工具不勝枚舉，包括「氣壓滅鼠器」、「夜視攝錄機」及「熱能影像攝錄機」等，不過經過實測後，這些科技滅鼠成效未如理想，成本效益不成正比，被議員批評滅鼠不力，甚至耗費大量公帑，平均捉一隻老鼠需花一萬港元。

屯門區議員黃丹晴近日在其社交平台發布數張相片，其中一張是捕鼠器，他指食環署展示的新型捕鼠器，由法國一家公司引進，透過朱古力氣味的噴霧，將老鼠引誘到機器附近，在機器附近擺放瓜子引誘老鼠到機關，機關啟動後老鼠便會跌落含酒精的液體內；而食環署亦有展示滅鼠「戰績」，指不方便公開照片。

不過，記者先後前往灣仔駱克道街市以及黃大仙大成街街市視察，期間發覺不少酒精捕鼠器，但就發現捕鼠器竟然放在人迹罕至的吉舖內。多個商販也質疑食環署放錯地方，令捕鼠工具發揮不到應有功能。

香港蟲害管理學會主席陳澤森看到照片後分析指，相關捕鼠器應為酒精捕鼠器，每個造價數千至一萬港元不等，雖然價格比傳統鼠籠為高，但該款捕鼠器是目前成效最好，而且環保又能保持環境衞生，捕殺老鼠後可以即時以酒精泡浸令鼠屍不會發臭腐爛，每部可使用長達7年，私人公司早於十多年前已引入，而公共機構亦有使用，據他所知多個政府部門已陸續引入，食環署如今才採用是「遲到好過冇到」。

不過，當他知道原來食環署將部分酒精捕鼠器放在街市吉舖時，他形容情況極度不理想，不排除是個別承辨商的問題，現場員工未有適當訓練。他建議當局了解各區老鼠的生活習慣，將酒精捕鼠器放在老鼠經常出沒的地方，否則引入新技術都只會徒勞無功。

食環署發言人指，自去年10月起陸續在公眾街市／熟食市場及垃圾收集站試用酒精捕鼠器。截至今年8月，曾在轄下12個公眾街市／熟食市場和90個垃圾收集站使用184個酒精捕鼠器，共捕獲約2,150隻老鼠。每個酒精捕鼠器的服務月費約為800至1,400港元。