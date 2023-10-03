首個虛擬深海探險體驗館　2025年落戶航天城11 SKIES

毗連香港國際機場的航天城新商場11 SKIES再有新搞作，2025年將引入全港首個虛擬深海探險體驗Vquarium。該體驗館分為3層及不同主題區域，垂直空間達13米，營造深海空間感，為訪客帶來沉浸式深海歷險體驗。

虛擬深海探險體驗館，由商場集團與國際級娛樂科技體驗集團Falcon’s Beyond成立的合資公司所創製。場地採用特效動態模擬器及混合實景技術（Mixed Reality，簡稱MR），增強互動及沉浸式體驗。入場訪客將彷佛登上深海考察潛水器，化身探險家，跟隨虛擬海洋生物穿梭於奇幻水域，或深入人類難以觸及的深海，探索稀有生物及奇特海洋地貌。除了「打卡」留念，小朋友可從中學習海洋知識及培養環保意識。

11 SKIES去年起至2025年分階段開業，K11 ATELIER 11 SKIES已於去年中啟用。未來開業的零售娛樂餐飲部分，將有逾800間店舖、以及8個首度亮相香港的世界級娛樂設施。除Vquarium，另有香港首間4D動感飛行影院「飛越天際」、韓國最大型沉浸式多媒體藝術博物館ARTE MUSEUM、以柏靈頓熊為主題的室內親子歷險樂園等。