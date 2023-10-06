科學園港企推全球首款模塊化智能眼鏡　推動智慧生活

港企Solos總經理張惠權稱，香港具備做好微電子產業的條件，而要在市場上突圍而出，建議在系統設計(System Design)及定位(Definition)多下功夫，以加強競爭力。

有沒有想過，智能眼鏡的外觀與大家平日佩戴的眼鏡一樣？款式時尚精緻之餘，還有聽歌、講電話與健康監測等功能。港企Solos由美國科技公司Kopin與麻省理工學院的工程師共同創立，在2019年看準商機，於科學園設立香港區研發總部，力求將微電子相關的技術套用於日常生活之中，並希望透過智能眼鏡代替耳機，方便大眾擁抱智慧生活，掀起智能眼鏡新風潮！

Solos總經理張惠權(Kenny)稱，Solos的商標相當形象化兼簡單易明，「兩個英文字『S』代表了兩隻耳朵、一對『O』字則意指靈魂之窗眼睛；再擬人化地看，『L』字就是鼻子！」巧妙地帶出公司主攻智能眼鏡的信息。

Solos的智能眼鏡，其操作系統、AI演算法及產品設計均由Solos工程師研發。其中眼鏡框及眼鏡臂可隨用戶喜好更換，眼鏡框款式更是五花八門，適合上班、運動以至悠閒用途等。自家研發的用戶介面方便易用，眼鏡臂不僅藏有隱形開關按鈕，且設置坑槽予用戶「掃出掃入」調校音量，只要利用藍牙連線電話，即可收聽音樂、講電話及執行各種語音指令。

然後談到SmartHinge™️技術，Kenny稱這是世界上第一款模塊化智能眼鏡，框架透過USB Type-C的接口互換，同時模塊化鏡腿也可以更換為備用電池，都是Solos自家研發的技術。其USB Type-C接駁設計已在多個國家申請專利，全組眼鏡的專利更多達100個以上。Solos選擇落戶香港亦因此地匯聚微電子人才及眼鏡設計公司，較易與他們成為合作夥伴，產生協同效應。

此外，智能眼鏡還內置了由Solos獨家開發的Whisper™️音頻技術，可消除各種環境噪聲，同時僅增強來自用戶的語音音量，為用家提供清晰的通話體驗。另外，Solos的研發團隊更在智能眼鏡加入9軸傳感器，讓智能眼鏡可向低頭族示警，糾正姿態及增強動作感應。

他又指，由於公司專門從事系統設計及AI演算法，「不求量多但求精細」，亦非勞動密集型工業，所以香港科學園的創科氛圍非常適合他們。

談到香港微電子技術的發展潛力，Kenny認為香港具備做好微電子產業的條件，而要在市場上突圍而出，他建議在系統設計(System Design)及定位(Definition)多下功夫，以加強競爭力。

由創科企業高平科技(Kopin)分拆出來的Solos，十幾年前已開始跟美國奧運單車隊合作，研發第一代智能眼鏡，他們的第三代運動智能太陽眼鏡AirGo已推出市場。Solos未來將繼續積極研究微電子技術，且致力開發應用在日常生活的嶄新功能，冀作出普及化的大規模量產，令市民的生活更方便。

在元朗創新園的微電子中心(MEC)預計於明年(2024年)投入營運，提供設備包括無塵車間、危險品貯存庫和廢料處理、實驗室、辦公室等設施，專為開發、測試、試產和原型生產微電子產品。這些基礎建設可望助力企業把創新微電子產品盡早推出市場，加快產品商業化進程，推動微電子產業在香港的發展。