瓦解找換店洗黑錢集團拘4人　涉款高達6億元

海關在去年收到情報，指一間本地找換店處理大額的可疑匯款交易，財富調查科人員作出跟進調查後，發現該找換店透過開設一間關聯的空殼公司和銀行戶口，用來處理及接收來歷不明的款項。經多個月追查，該科人員聯同金錢服務監理科人員，自本周三(4日)至今日(6日)採取代號「火花」行動，突擊搜查4個住宅單位和2個商業地舖，包括該間找換店，以涉嫌「串謀洗黑錢」罪拘捕2男2女(34至39歲)，包括找換店擁有人、合規主任和職員，以及找換店旁邊一間公司的董事。據悉，被捕人士包括主腦，除了上述合規主任外，其餘3人屬親戚關係。所有人已獲准保釋候查。

調查顯示，自2021年1月至2023年7月期間，涉案找換店的合規主任透過成立一間本地空殼公司，於4間本地銀行開設12個戶口，他開戶時會向銀行報稱公司是從事電腦貿易及科技諮詢服務，從而協助找換店處理大量可疑交易。據了解，該公司自成立起，一直無可考的業務地址，過去幾年亦無報稅紀錄，而該名合規主任只申報自己在找換店工作，但他開立的戶口在近2年半內有超過1,800宗可疑交易，涉及約6億港元。

翻查紀錄，他的交易對象牽涉許多業務不相關的公司，例如食品批發、鞋類貿易等，與其公司生意並不相稱，而且其中包含本地空殼公司及境外公司，箇中模式非常可疑。另一方面，涉事戶口亦出現極不尋常的交易模式，當資金到帳後，金錢會於同日或數日內轉走，單日最高交易次數為19次，至於入帳最高金額則高達1,900萬港元。

經進一步調查，海關相信如此頻密的戶口交易均是經由網上理財服務處理，並於上述搜查地點進行，懷疑有人知法犯法，利用其找換店合規主任的職務，另設空殼公司戶口，規避盡職審查等對金錢服務經營的監管。行動中，海關檢走多部手機、多部電腦和一些銀行和匯款文件。海關正追查該些不明款項的來源，將會循被捕人士背景、資金流向等多方面追查，不排除有更多人被捕。另外，海關亦按《打擊洗錢條例》的法定要求和既定程序調查涉案找換店，如發現有相關違例情況，海關可能暫時吊銷其牌照。