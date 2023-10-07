政Whats噏：港隊角逐亞足銅牌　林振昇指烏茲別克不容少覷

香港球迷一般都具有「國際視野」，對英超、德甲、日職聯等球隊嘅動向往往瞭如指掌。向來係阿根廷隊擁躉嘅議員林振昇，即使遙遠至烏茲別克，亦都係佢足球視線所關注嘅範圍。到底佢係由幾時開始，留意到呢個中亞國家嘅足球運動呢？

今日(7日)杭州亞運男子足球賽上演銅牌戰，港隊對烏茲別克。林振昇因啟程前往北京，未必有機會收睇賽事直播，但佢最近上網重溫1994年廣島亞運足球比賽片段，勾起佢當年睇電視直播分組賽，港隊迎戰烏茲別克，結果前者因失誤而輸0比1嘅回憶。林振昇話當屆賽事，最後由烏茲別克同中國國家隊分別奪得金、銀牌，跟住佢就開始留意烏茲別克嘅足球發展。今時今日，日本同韓國係亞洲足球強國，林振昇指當年日、韓兩國未有太多外流歐洲聯賽嘅球員，但烏茲別克已有球員為烏克蘭聯賽球隊效力，喺歐聯等賽事都有入波。其實昔日烏茲別克嘅足球實力屬亞洲一線，但之後發展平平，最多只能晉級到世界盃外圍賽亞洲區決賽，未能躋身洲際附加賽，亦從未參與世界盃決賽周。

林振昇話，港隊對烏茲別克嘅往績雖然係輸多贏少，但佢衷心希望港隊今次可以取得勝利，勇奪亞運會足球獎牌。