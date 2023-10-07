港大教授：香港數學研究達國際水平　冀着重培養未來創科人才

社會對創科發展愈發重視。香港大學數學系講座教授莫毅明今日(7日)在電台節目表示，要讓中小學生在將來依賴科創的社會中具備競爭力，硬件以外，還有教育的問題；認爲最晚在初中，老師就需要同時擔當起導師的角色，適當地引導學生發現他們的興趣與天賦。至於如何為學生提供更有利的客觀環境，則是決策者、私人企業及教育界的重要課題。

他表示，包含數學、電腦科學、物理科學、生物科學，以至各種工程學科的科創知識，會在未來就業機會上，起着重要的作用；而具備相關知識能讓年輕人參與金融、物流、醫療、生物科技、氣候、環保、教育以至企業管理等種種工作。同時，大學的科研中心以至企業的研發部門會不斷尋找科創人才。因此社會需要兼顧科技教育的普及，又需要培養一批科研人才。

他又提到，數學在內地受重視的程度或令港人驚訝，國內的龍頭企業非常看重數學在科創的地位，例如華為全球員工中有超過11萬人從事研發，當中約45%從事數學研究。香港人現時可參與國家及企業的獎勵與科研計劃，故國內在科創方面的種種發展機會，與香港下一代息息相關。

莫毅明認為，時至今天，香港的數學研究已經達到國際水平，完全可以培養出具國際競爭力的數學研究人員；科創是香港的未來，期望香港更多熱愛科學的年輕人勇於嘗試。