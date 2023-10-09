實踐環保飲食4部曲　走塑絕膠回收減碳

環保飲食在本港已經由概念階段延展至不少市民的生活習慣當中，減慢全球暖化、改善環境污染，以及實行綠色飲食都已經再不陌生。有機構表示，市民若想實踐環保飲食，可從4部曲開始，分別是走「塑」與絕「膠」、留意回收再造、減「碳」健康飲食，以及調控分量自家製。

第一部曲走「塑」與絕「膠」，基督教聯合那打素社康服務表示，市民購買外賣食物時，可預先自備外賣盒、飲品杯、餐具及環保袋盛載食物，減少向食肆索取塑膠食物餐盒。另外，亦有食肆為響應環保及鼓勵減少塑膠外賣盒的使用，若市民購買外賣食物時自備餐盒，可減收一元作為鼓勵。還有，購買飲品時，亦可在安全情況下循環使用水樽或飲品杯。自備餐具如筷子、叉、匙羹或飲管亦可協助減少即棄塑膠餐具的使用。

第二部曲留意回收再造，機構又指，源頭減廢固然重要，但日常生活仍遇到很多塑膠物料。逛完一趟超級市場後回來買了日常食物如牛奶、雞蛋、水果、麵包或其他預先包裝食物。除了環保三色桶回收紙張、膠樽及鋁罐外，現在社區亦多了不同團體及設施可供更多物件作為回收。

第三部曲減「碳」健康飲食，機構指，食物生產過程中產生碳排放量，由飼養到運送，牛肉所排放的碳含量較高。若由高至低碳排放量的蛋白質食物排列：牛肉、豬肉、家禽、魚類至豆類製品。豆類製品的碳排放量較低，因此很多素食亦會標榜較為環保，但是否代表較為健康，則要比較其熱量、脂肪及鈉質含量。

第四部曲是調控分量自家製，想減少外出同時維持環保飲食，可以嘗試自家製煲仔菜，把整個肥牛煲變成錦豆腐肉碎雜菜煲，只要適當控制分量，亦屬健康環保飲食重要一步。