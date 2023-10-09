東方日報A1：小犬變惡狗噬港　9號波愈吹愈狂　全城嚴防

熱帶氣旋「小犬」變「惡狗」噬港！天文台繼昨午12時40分發出8號東北烈風或暴風信號，風勢愈吹愈狂，至昨晚7時改發9號烈風或暴風風力增強信號，晚上8時25分亦發出黃色暴雨警告信號。今次是自上月初超強颱風「蘇拉」襲港後，今年第二度發出9號風球。天文台昨晚11時50分改掛8號風球，至少維持至今早11時，另當局宣布所有日校今日停課一天。經過「蘇拉」及黑色暴雨的洗禮仍歷歷在目，全城嚴密布防，市民恐再中伏已做足防風措施。

天文台上周六曾稱，小犬已由「強颱風」減弱為「颱風」，惟前天文台台長林超英日前形容，小犬脾氣難捉摸，雖經過台灣後曾減弱，但風眼重新形成，依然是颱風，並繼續移近，指「千萬不要給眼前的安靜欺騙」。結果一如所料，天文台昨晚7時改發9號烈風或暴風風力增強信號，並指昨晚8時，颱風小犬集結在本港以南約70公里，向西北或西北偏西緩慢移動，靠近珠江口一帶。

受小犬影響，本港多處地區吹烈風，離岸及高地間中吹暴風。與小犬相關的強雨帶並正影響本港。按照預測路徑，小犬與香港最接近的距離約為60至70公里。本港將由吹偏北風逐漸轉為吹偏東風。天文台昨曾稱會評估是否需要發出10號颶風信號。天文台續指，今日稍後風勢逐漸減弱，海有巨浪及湧浪，多雲，有狂風驟雨，雨勢有時頗大。氣溫介乎攝氏24至27度。

風暴期間，除了個別來往各口岸或機場接駁巴士路線，大多數九巴、城巴及新大嶼山巴士的日間巴士路線於昨午約3時已暫停服務，通宵路線亦暫停服務。港鐵晚上於9號風球下暫停所有露天路段的鐵路服務，但會維持地底路段的有限度服務，有市民表示多輛列車突然一度停駛，乘客頓時人心惶惶，當中有列車乘客滯留大圍站及荃灣西站，另有人需提早在大埔墟站落車，由於部分乘客未能從落車地點返家，造成鼓譟。

港鐵回覆指，基於安全考慮，於天文台改發9號風球後，港鐵需即時暫停所有露天路段的港鐵列車和輕鐵服務。所有於露天路段行駛中的列車，駛至就近的車站後會暫停服務。鐵路公司續指，車站職員在惡劣天氣期間會盡量協助乘客，乘客如有需要可逗留在車站暫避。

港府截至昨晚10時40分共獲14宗塌樹報告，暫無收到山泥傾瀉或水浸報告。另截至10時，有11男10女受傷，需往公立醫院急症室求診。而民政事務總署在各區共開放29個臨時庇護中心，共201人入住。港府又指市民對上月颱風與水浸帶來的影響猶有餘悸，當局會因應情況應對，而路政署已召集約500名人員及夾斗車和鏈鋸等機械設備候命，隨時出動清理道路。

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