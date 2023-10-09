建築業界引入氫能發電　購買20輛電動車巡邏

本港建築業率先引入氫能發電技術，中國建築工程(香港)今（9日）舉行「中建香港清潔能源計劃」啟動禮，並與中石化(香港)及比亞迪簽署合作備忘錄，宣布將在香港建築業率先引入氫能發電技術，並採購逾20輛電動車作為巡邏用車，並進行交車儀式，指未來將在施工地盤加強推動使用電動車。

中建香港亦作出3大減碳承諾，包括在2035年全面電氣化於地盤使用的車輛；積極探索香港建造業首個氫能應用試點，並在地盤引人氫能作為能源供應之一；及探索試行香港首個全清潔能源施工地盤，以電能、太陽能、氫能等清潔能源作為日常能源供給。該公司亦逐步推廣電氣化中小型機械，並探討在更多地盤全面實踐的可行性；以及逐步轉用相對低碳的生物柴油發電、充電式發電機及引入氫能發電技術，目前正試用一台21噸級電動挖機及一台50噸級電動膠胎吊機。

環境及生態局局長謝展寰於啟動禮上提到，本港於10月仍受熱帶氣旋「小犬」吹襲及持續多時的黑雨，令他徹夜難眠，擔心出現山泥傾瀉。他指出，如何避免氣候繼續變化為解決問題的根本，因此社會必須努力減碳。