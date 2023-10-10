被問會否為公務員買醫療保險　政府：退休公僕保費高

有議員問及公務員由醫管局提供服務，在資源上是否最佳選擇。

現時合資格享用公務員醫療福利的人士約有57萬人，政府亦推出多個計劃向公務員及合資格人士提供醫療及牙科福利，包括「綜合治療計劃」和「簡易配」先導計劃、牙科服務（洗牙）先導計劃等，立法會今（10日）討論有關事宜時，有議員指政府撥給公務員和普通市民的醫療資源混合計算，容易被認為公務員「搶資源」、「雙重福利」；亦有議員指現時公務員基本上由醫管局提供服務，詢問在資源上是否最佳選擇，當局會否考慮為公務員購買保險。

議員謝偉銓關注當局於2020年3月推出的綜合治療計劃，是否針對糖尿病，而日後會否打算拓寬疾病的種類；另外，又指現時公務員基本上由醫管局提供服務，詢問在資源上是否最佳選擇，會否考慮其他方式如購買保險等。衞生署署長林文健回應指目前綜合治療計劃為跨專業團隊合作，進行健康教育、提前篩查，由於疫情服務受影響，預計今年年底起碼覆蓋3000個公務員，將來不排除擴展至其他慢性疾病。

公務員事務局局長楊何蓓茵指現時公營機構為公務員提供的服務沒有範圍規定、提供的服務絕大部分免費，而保險往往有範圍規定及有墊底費用，她又指需要考慮公務員大概有四分之一為60歲以上和退休人士，而這群人士保費相當高。

議員黎棟國表示，很多私人機構會為僱員夠買保險，指兩者並行可減輕政府壓力；又指公務員目前對門診有很大需求，如果無法取得籌、需要輪後長時間，最終便要看私營服務，因此政府「有好多可能性」，如單購買門診保險等。

具勞工背景的議員郭偉強指政府撥給公務員和普通市民的醫療資源混合計算，惟公務員認為未得到更優質服務，更被公眾誤解為搶資源，質疑公務員團隊若不是公務員，都可以得到公營服務，而政府有額外給予資源的時候公務員是否應享用更好及更快的服務。議員梁子穎也指，公務員作為市民可享用到市民享用的部分，公務員同時可享用公務員的部分，認為不存在雙重福利問題，但情婦需要講清楚資源分配如何處理。

楊何蓓茵回應稱，政府每年撥給公立醫院的「大撥款」已經考慮所有對象，因此沒有再細分屬於公務員的部分，又指難以不計算整體的背後支援成本等，分開計算並非簡單，且如果因為公務員另設支援，反而不符合成本效益原則。她表示，公務員可額外享用公務員診所、中醫等服務，並非和一般市民一模一樣，電腦斷層掃描、超聲波造影等可以去伊莉莎白醫院為公務員設的造影中心使用，而相關牙科服務、公務員診所、發還醫療費用等在2023至24年預計開支為27.6億港元。

針對公務員洗牙先導計劃，議員顏汶羽詢問有沒有濫用情況，楊何蓓茵指過去推出類似計劃時有濫用的經驗，但今次服務單一，且以公私營協作方式，由政府訂立價格，目前計劃順暢，並沒有濫用情況，但透露過去3個月以短訊形式向合資格人士發放計劃信息，目前只有3成人參與計劃。